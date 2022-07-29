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Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:39 Son Güncelleme: 29.7.2022 11:39

Sülük Tedavisi Faydaları Nelerdir? Sülük Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Kimlere Uygulanmaz?

Alternatif tıp alanından birbirinden farklı tedavi yöntemlerine rastlayabiliyoruz. Bu tedaviler arasında bulunan sülük tedavisi yaklaşık 2500 yıllık köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. Pek çok kişinin korkuyla yaklaştığı bazılarınınsa düzenli hale getirdiği bu tedavi birbirinden farklı faydayı bünyesinde barındırıyor. Mutlaka bu konuda bilgisi olan kişiler tarafından yapılması gereken sülük tedavisi faydaları nelerdir, sülük tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir, kimlere uygulanmaz sizler için tek bir başlık altında topladık.

Sülük Tedavisi Faydaları Nelerdir? Sülük Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Kimlere Uygulanmaz?

Antik dönemlerden bu yana tercih edilen tedavi yöntemleri arasında gösterilebilen sülük tedavisi kanı emen sülükler sayesinde uygulanır. Aslında sadece kirli kanın emilmesi değil o esnada sülüğün salgıladığı bir sıvıyla birleşmesiyle oluşan bu tedavi yöntemi belli rahatsızlıklarda düzenli olarak uygulanabiliyor. Diğer tedavi yöntemlerine göre daha uygun maliyetli olması öte yandan herhangi bir kimyasala maruz kalmadan gerçekleştirilen sülük tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir, sülük tedavisinin yararları ve zararları nelerdir sizler için teker teker araştırdık.

Sülük Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sülük tedavisi her ne kadar ilkel bir tedavi yöntemi gibi gelse de tıp alanında büyük kolaylıklar sağlayan tedaviler arasında yer alır. Hatta hirudoterapi ismiyle anılan bu tedavi yönteminde tıbbı sülükler kullanılır. Genel olarak hirudoterapi ne işe yarar diye araştırdığınız anda öncelikle tedavinin nasıl yapıldığını görebileceksiniz. Dünya üzerinde farklı türleri bulunan sülükler genel olarak birçok konuda hassas yapıya sahiplerdir.

Sadece belli türlerinin kullanılabildiği sülük tedavisi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. Keza tedavi öncesinde dezenfekte edilen her bir sülük sadece tek seferlik kullanılır. Tedavi sürecinde sorunlu bölgeye bırakılan sülükler kanı yavaşça emmeye başlar ve bu esnada vücutları bir sıvı salgılar. Bu sıvı sayesinde şifa sağlanan hasta kısa sürelerde iyileşme gösterir. Bu sebeple yararları ve zararları detaylı araştırılması gereken tedavi yöntemleri arasında yer alır.

Sülük Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Çok eski dönemlerden beri alternatif tıbbın gözde tedavi yöntemleri arasında gösterilen sülük tedavisi şu hastalıklara iyi gelir:

  • Damar rahatsızlıkları,
  • Eklem kireçlenmelerinde,
  • Migren ve bu tarz yüksek reaksiyonlar veren bağ ağrılarının tedavisinde,
  • Kronik yorgunluk problemi yaşayan kişilerde,
  • Anksiyete ve panik atak problemlerinde,
  • Sinirsel hastalıkların birçoğunda,
  • Göz rahatsızlıkları,
  • Cilt problemlerinde,
  • Sindirim sistemine bağlı rahatsızlıklarda,
  • Bazı eklem hastalıklarının tedavisinde,
  • Romatizmal ağrıların tedavisinde.

Sülük Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

Uzman kişilerin gözetiminde yapılması gereken ve mutlaka tedaviye uygun sülüklerin tercih edildiği sülük tedavisi faydaları şunlardır:

  • Yeni kan oluşumunu destekler.
  • Dokulardaki oksijen oranının artmasına katkı sağlar.
  • Vücuttaki toksinlerin atılmasından etki eder. Böylece vücutta adete bir detoks etkisi yarattığı için kısa sürede rahatlama hissi yaratır.
  • Kasların gevşemesinde etkili olduğu için bu sorundan kaynakların ağrıların giderilmesini sağlar.
  • Yaşlanma karşıtı bir etki yarattığı için yaşlanmaya bağlı etkilerin hızını yavaşlatır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.
  • Sinir hücrelerinin onarılmasında olumlu etkileri vardır.
  • Vücudun kendi iç dengesinin yeniden toparlanmasını sağlar.
  • Tıpta venöz olarak adlandırılan tıkanıkların tedavisinde birebir etki sağlar.
  • Tansiyonun dengelenmesinde olumlu etkileri vardır.
  • Antidepresan özelliği yarattığı için kişilerin ruhsal durumlarını dengeler. Bu sayede panik atak, depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıklarda olumlu etkileri gözlenir.
  • Akciğer ve bronşların tedavisinde fazlasıyla katkı sağlar.
  • Kalp sağlığı açısından önemli faydaları vardır.
  • Mikrop öldürücü görevi görerek oluşabilecek enfeksiyonları engeller.
  • Çeşitli cilt hastalıklarının çok daha kısa sürelerde tedavi edilmesini sağlar.

Sülük Tedavisi Zararları

Sülük tedavisi faydaları olduğu kadar belli zararları da bünyesinde taşır. Bu sebeple doktorların sık sık uyardığı kişiler böyle tedavileri mutlaka eğitim alan ve bu alanda profesyonelleşen kişilerden almalıdır. Genel olarak bu tedaviyi kullanan kişilerde oluşabilecek eksi noktaları ele alarak sülük tedavisinin zararlarını listelemek gerekirse;

  • Genel olarak ciddi zararlar taşımayan sülük tedavisinde kullanılan sülüklere dikkat edilmelidir. Mutlaka dezenfekte edilmesi gereken bu sülüklerin tedaviye uygun olması gerekir. Keza uygun olmayan sülükler bir işe yaramayacaktır.
  • Bazı kişilerde hassas cilt sebebiyle alerjik reaksiyonlara rastlanabilir. Lakin uzman bir kişi tarafından bu tedavi edildiği takdirde sonrası için önlem almak kolay olacaktır.
  • Sülükler tek kullanımlık olduğu için tedaviden fayda sağlamak adına her sülüğü tek seferlik kullanmak gerekir. Fazla kullanılması bir işe yaramayacaktır.

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Sülük Tedavisi Faydaları Nelerdir? Sülük Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Kimlere Uygulanmaz?
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