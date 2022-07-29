Ağustos celp dönemi askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı bilinirken vatandaşlar sevk tarihi, vatani görevlerini yerine getirecekleri yerler gibi detayların yer aldığı "Sülüs kağıdı" diğer adıyla "Sevk belgesi" için araştırmalar başladı. Önümüzdeki ay silah altına girecek olan yükümlüler kışla bilgilerine ve birliğe teslim olma tarihlerine de bu belge sayesinde öğrenebilecek. Peki, Sülüs kağıdı nedir? Ağustos celbi Sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…