Ağustos celp dönemi askerlik yerlerinin bugün açıklanacağı bilinirken vatandaşlar sevk tarihi, vatani görevlerini yerine getirecekleri yerler gibi detayların yer aldığı "Sülüs kağıdı" diğer adıyla "Sevk belgesi" için araştırmalar başladı. Önümüzdeki ay silah altına girecek olan yükümlüler kışla bilgilerine ve birliğe teslim olma tarihlerine de bu belge sayesinde öğrenebilecek. Peki, Sülüs kağıdı nedir? Ağustos celbi Sülüs kağıdı (sevk belgesi) nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…
SÜLÜS KAĞIDI NEDİR? SÜLÜS KAĞIDI NE ZAMAN ÇIKAR?
Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir.
İşte tüm bilinmesi gereken kritik bilgiler...
Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, E-devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.
SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?
Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.