Haberler Yaşam Haberleri Sulusaray Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Tokat Sulusaray Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
Giriş Tarihi: 11.10.2023 15:26 Son Güncelleme: 11.10.2023 15:27

Sulusaray Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Tokat Sulusaray Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Termal suların sakinleştirici etkisi ile rahatlamak isteyenler, Sulusaray Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir diyebilir. Stres ile kaygı bozukluğu yaşayanlar ve uykusuzluk çekenlere iyi gelen termal sular, birçok hastalığın çözümünde etkilidir. Ağrıları dindirici özelliği nedeniyle bazı hastaların, Tokat Sulusaray Termal Kaplıcaları suyu kaç derece ve neye iyi gelir öğrenmesinde fayda vardır.

Sulusaray Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Tokat Sulusaray Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Orta Karadeniz'de bulunan Tokat ilindeki Sulusaray Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir diye araştıranlar, uçak, otobüs veya özel araç ile kolayca ulaşım sağlayabilir. Uzmanlar tarafından sağlıklı kabul edilen termal suları, florür, silisyum ve kükürt açısından zengindir. Bu şifalı sular, hem güzellik hem de sağlık için birebirdir. Faydalanmak isteyenler, Tokat Sulusaray Termal Kaplıcaları suyu kaç derece ve neye iyi gelir mutlaka araştırmalıdır.

Sulusaray Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Tokat il merkezine 69 km mesafede bulunan Sulusaray ilçesindeki kaplıcalar, ilçe merkezinden 3 km uzaklıktaki Ilıca Köyü'ndedir. Çekerek Irmağı yakınlarında yer alan Sulusaray, etrafı dağlarla çevrili küçük bir ilçe olarak dikkat çeker. Kaplıcaları sayesinde sağlık turizminin de canlı olduğu yerlerden biridir.

Yerliler, her saat başı kalkan Sulusaray Kooperatifi dolmuşları sayesinde ulaşımlarını kolayca sağlamaktadır. Yol boyunca yer alan tabelalar, özel araçla gidenlerin işini büyük ölçüde kolaylaştırır. Şehir dışından gidecekler ise havayolunu ya da otobüsü tercih edebilir. Ancak Tokat'ta halihazırda bir havalimanı olmaması nedeniyle, uçakla yola çıkanların Samsun veya Sivas'ta inmeleri ve daha sonra kara yolu ile buraya varmaları gerekir.

Sulusaray Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derecedir?

Hafif acı bir tada sahip olan Sulusaray termal sularının ısısı, 55°C'dir. İçerisinde, sodyum klorürlü, bikarbonat, sülfat, kükürt ve florür bulunur. Kanserojen veya çevre kirliliğine neden olan hiçbir kimyasal madde olmadığından dolayı sağlık için zararlı değildir. Fakat bazı hastaların, uzman bir doktora danışmadan kaplıca sularına girmesi riskli olabilir. Çünkü suyun yüksek sıcaklığı, ateşli hastalık geçirenler, kanser, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalığı şikayeti olanlar için istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Sulusaray'daki termal suların yararları ise şu şekilde ifade edilebilir:

  • Romatizma, fıtık, eklem ağrıları ve kireçlenmenin verdiği ağrıları azaltır.
  • Akne, sedef ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşmesine yardımcı olur
  • Nevraljinin (baş ve boyun bölgesindeki sinir hasarına bağlı gelişen ağrılar) neden olduğu ağrıları hafifletir.
  • Böbrek taşı ve hastalıklarına karşı olumlu etkileri bulunur.
  • Astım, bronşit ve KOAH hastaları için faydalıdır.

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Sulusaray Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Tokat Sulusaray Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
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