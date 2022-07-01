Sumak Çayı Nasıl Yapılır? Sumak Çayı Nasıl Demlenir, Faydaları Nelerdir?

Sumak çayı nasıl yapılır sorusu bitki çaylarına ilgi duyan kişilerin ilgi gösterdiği konular arasında bulunuyor. Sumak çayı faydaları fazla olduğundan bu çayı tüketmek isteyen kişi sayısının fazla olduğu da söylenebilir. Bu nedenle toz sumak çayı nasıl yapılır ya da demlenir gibi soruların detaylı olarak yanıtlanması büyük bir önem taşıyor. Sumak çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında yer alıyor.

Sumak Çayı Demleme Yöntemleri

Sumak Orta Doğu ülkelerinde yaygın olarak kullanılan baharatlardan biridir. Birçok farklı yemeğin ve salatanın tatlandırılmasında önemli bir yeri bulunur. Çalı görünümünde bir bitkisi olan sumak son derece faydalı bir bitki türüdür. Bu nedenle günümüzde sumak baharatının çayını da tüketen sayısı oldukça fazla. Sumak çayı demleme yöntemleri ile bu çayı gün içerisinde belli miktarlarda tüketmeniz mümkün olabiliyor. Sumak çayı yaparken şu detaylara dikkat etmeniz gerekiyor:

Sumak çayı için 1 tatlı kaşığı öğütülmüş sumak ihtiyacınız bulunuyor.

Bu sumağın üzerine kaynar su dökmelisiniz.

5 dakika kadar kaynar su içerisinde demlemeye bırakmalısınız.

İçerisine 1 ya da 2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz.

Sonrasında sumak çayınızı tüketebilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken konu çay fincanının alt kısmına çöken posayı tüketmemeniz gerektiğidir. Sumak ekşi bir baharat olduğundan ekstra limon da ilave etmenize gerek duyulmaz.

Sumak Çayı Ne Kadar Tüketilmelidir?

Sumak çayı doğal bitki çayları kategorisinde yer alan çaylardan biridir. Bu nedenle tüketilmesinde de belirli sınırlar bulunur. Bu çayı günde 1 ya da 2 bardaktan fazla tüketmemeniz gerekiyor. Bununla birlikte bir hafta tükettikten sonra bir hafta ara vermeniz daha sağlıklı bir tüketim için ideal olabilir. Aç karnına tüketmeniz de yine dikkate alabileceğiniz konular arasında yer alıyor.

Sumak Çayı Nasıl Demlenir, Faydaları Nelerdir?

Sumak çayı faydaları da oldukça fazladır. Bu çayı düzenli bir şekilde ve yeterli miktarda tükettiğinizde son derece önemli faydaları olduğu görülebilir. Özellikle öne çıkan faydaları arasında şunlar yer alıyor:

Sumak çayı sindirimi düzenler ve kilo vermek isteyenlere destek olur.

İştahsızlık karşısında etkilidir.

Haftada bir defa bu çayı tükettiğinizde sinir sisteminde bulunan tüm hücrelerinizin yenilenmesini sağlarsınız.

Depresyon ve strese karşı çok etkili bir çaydır.

Gıda zehirlenmelerinde bağırsak ve midenin temizlenmesine yardımcı olur.

Adet düzensizliğinin giderilmesine destek verir. Aynı zamanda adet döneminin hafif geçmesini sağlar.

Yağ yakımını hızlandıran bir çaydır.

İdrar yolu ile birlikte toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Diş iltihaplarına iyi gelen bir çay türüdür.

Bu ve bunlar gibi önemli faydaları olduğunu söylemek mümkün olabilir.

Sumak Çayı Zararları Neler?

Doğal bitki ve baharat çaylarını tüketirken dozuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tarz çaylar faydalı olabildikleri gibi fazla tüketildiklerinde zararlı da olabilmektedir. Sumak çayı da çok fazla tüketildiğinde birtakım yan etkiler ortaya çıkarabilir. Alerji hassasiyeti olan kişiler bu çayı tüketmeden önce doktordan bilgi almalıdır.

Kullanım sonrasında kaşıntı ve dökülmeler yaşanabilir. Aynı zamanda fazla tüketmek hızlı bir kilo kaybına neden olabilir. Çok güçlü bir antioksidan kaynağı olduğundan riskli gebeliklerde kullanılması önerilen bir durum değildir. İlaç kullanan kişilerin de yine dikkat etmesi gereken bir çay türüdür. Yan etkiler görüldüğünde mutlaka bir hekime görünmeniz gerekiyor.