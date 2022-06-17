Sümela Manastırı Giriş Ücreti - Trabzon Sümela Manastırı Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

MS 365-395 tarihleri arasında inşa edildiği düşünülen ve Anadolu'da sıkça rastlanılan Kapadokya kiliseleri tarzında yapılmış olan Sümela Manastırı Trabzon ilinin Maçka ilçesindeki Altındere vadisi sınırları içerisinde yer almaktadır. Altındere vadisine hakim Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sümela Manastırı bulunduğu konum itibariyle muhteşem bir manzaraya sahiptir. Buraya gidebilmek için özel minibüsler kullanılmaktadır. Bu görkemli yere girebilmek için sizden belirli ücretler talep edilmektedir. Bunları sırasıyla ele alacağız. Sümela Manastırı giriş ücreti 2022 ne kadar? Kimlere ücretsiz? Sorularını yanıtlayacağız.

Sümela Manastırı Giriş Ücreti

Sümela Manastırı giriş ücreti her yıl değişmektedir. Öncelikle Manastır'a ulaşmadan önce eğer özel araçla geldiyseniz aracınızı otoparka park etmelisiniz. Otopark ücreti olarak 10 TL alınmaktadır.

ALTINDERE MİLLİ PARK AÇIK ÜCRETİ 10 TL'DİR.

Daha sonra Sümela Manastırı'na gidebilmek için müze giriş ücretini ödemelisiniz.

SÜMELA MANASTRI giriş ücreti 2022'de 100 TL'dir.

Sümela Manastırı Müze Kart Geçerli Mi?

Sümela Manastırı girişinde Müze Kart geçeli değildir. 100 TL ücret alınmaktadır.

Sümela Manastırı Açık Mı?

Belirli bir süre restorasyon nedeniyle kapalı kalan Sümela Manastırı 2021 yılında yeniden ziyarete açıldı. Sümela Manastırı'na giriş ve çıkış saatleri şu şekildedir:

Açılış Saati: 08:00

Kapanış Saati: 19:00

Gişe Kapanış Saati: 18:30

E-mail: trabzonmuzesi@kultur.gov.tr

Tel 1: 04625311064

Maçka Altındere Vadisi'nde yer almaktadır. Trabzon'a 47 kilometre, Maçka İlçesi'ne 17 kilometre uzaklıktadır. Yolu asfalt olup ulaşımı kolaydır. Orman içi 300 metrelik yaya yürüyüşü vardır.

Adres: Altındere Vadisi, 61750 Altındere/Maçka/Trabzon

Sümela Manastırı Hakkında

Sümela Manastırı Trabzon'un Maçka İlçesi'nde bulunmaktadır. Bu ilçenin Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın yamacında sarp bir kayalığa bu yapı inşa edilmiştir. Dağ ile iç içe olan bu yer, yaslandığı doğanın güzelliğiyle adete görsel şölen sunar. Tam adı Panagia Sumela (Sümela Meryemi) veya Theotokos Sumela olarak bilinse de "Meryem Ana" diye hitap edilmektedir.

Denizden 1150, vadiden 300 metre yüksekteki bulunur. Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi, UNESCO "Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi"nde yer aldığını da belirtelim. Zamanında bölgenin en önemli manastırı Sümela, keşiş yetiştiren bir okul görevi görmekteydi. Adını Yunanca'da "siyah" anlamındaki "melas"dan aldığı düşünülmektedir. Yani Karadağ'ın eski ismi da Mela. "Stou Mela" ise "Mela'daki" demek.

Karadeniz Rumlarının en önemli hac yeri olan şifalı ayazmasıyla ünlü Sümela olarak bilinir ve her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlamaktadır. 2015 yılında başlayan ve yaklaşık 3,5 yıl süren restorasyon çalışması sürecinde kapalı kaldı. Çevre düzenlemesinde su kemerleri ve manastıra çıkan merdivenler kullanılır hale getirilerek yeniden ziyarete açıldı.

Yaklaşık 4 bin ton kaya temizlenerek ve 300 metrelik yürüyüş yolu düzenlenmiş oldu. Ayrıca "Cennet ve Cehennem" ve "Ölüm ve Yaşam" tasvirli fresklerin olduğu gizli geçitle ulaşılan bir şapelin yanı sıra, "Çile Odası" ve ileri karakol görevi yapan "Gözetleme Şapeli" de bu çalışma sonucu ortaya çıkarıldı.