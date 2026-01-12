Sümela’ya büyük ilgi

Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, doğa, tarih ve kültürü ile en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. 2024 yılına göre ziyaretçi sayısında yüzde 16 artış yaşanan manastırı, 2025'te 514 bin 596 kişi ziyaret etti. Sümela'nın, Anadolu'daki en önemli manastırlardan biri olduğunu belirten Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, "Ana kilise olan mağara kilise, farklı büyüklükte on şapel, ayazma, çan kulesi, kütüphane, iki katlı mutfak, çeşme, idari mekânlar, keşişlerin kaldıkları odalar ile misafirhane yer alıyor. 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi içerisine alınmış olup eşsizliğiyle Dünya Daimi Miras Listesi'ne önerilecek adaylar arasında yer aldı. Belirli bir süre restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı kalan Sümela Manastırı, 1 Mayıs 2022 yılında yeniden ziyarete açıldı. Manastırı 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere yerli ve yabancı 442 bin 711 kişi ziyaret etmişti. 2025 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre yüzde 16 artış ile 514 bin 596 kişiye ulaştı" dedi.