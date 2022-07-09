Sümer Ezgü kimdir, kaç yaşında, evli mi? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sümer Ezgü hayatı ve şarkıları!

SÜMER EZGÜ HAYATI

Sümer Ezgü, "Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza atmıştır. "Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve 2014 yılında "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıkmıştır. İstanbul'un karmaşasından bıkan ve Antalya'ya yerleşen Ezgü, hayatını Antalya'da devam ettirmektedir. Son olarak Antalya'da bir sanat akademisi açmıştır.

1987-2000 yılları arasında ünlü sunucu Serap Paköz ile evli kalan Sümer Ezgü'nün bu evliliğinden Ceren isminde bir kızı vardır. İkinci evliliğini ise tiyatrocu Gülay Ezgü ile gerçekleştiren türkücünün bu evliliğinden Ozan ve Yaman adını verdikleri iki erkek çocukları olmuştur.