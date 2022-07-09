Sümer Ezgü kimdir, kaç yaşında, evli mi? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Sümer Ezgü hayatı ve şarkıları!

Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı müzik ve eğlence programı, 9 Temmuz Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Programın bu akşamki konukları arasında yer alan Sümer Ezgü'nün hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ünlü türkücü Sümer Ezgü kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte Sümer Ezgü'nün hayatı ve şarkıları…
SÜMER EZGÜ KİMDİR?
1960 yılında Burdur'da dünyaya gelen Sümer Ezgü', Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi'nden mezun olmuştur. Profesyonel müzik kariyerine 1981 yılında TRT'de ses sanatçılığı yaparak başlayan Sümer Ezgü, 1990'da ''İlvanlım" türküsüyle yılın derlemesi ödülüne sahip olmuştur.
SÜMER EZGÜ HAYATI
Sümer Ezgü, "Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza atmıştır. "Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve 2014 yılında "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıkmıştır. İstanbul'un karmaşasından bıkan ve Antalya'ya yerleşen Ezgü, hayatını Antalya'da devam ettirmektedir. Son olarak Antalya'da bir sanat akademisi açmıştır.
1987-2000 yılları arasında ünlü sunucu Serap Paköz ile evli kalan Sümer Ezgü'nün bu evliliğinden Ceren isminde bir kızı vardır. İkinci evliliğini ise tiyatrocu Gülay Ezgü ile gerçekleştiren türkücünün bu evliliğinden Ozan ve Yaman adını verdikleri iki erkek çocukları olmuştur.