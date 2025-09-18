Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Engelliler Sarayı standını ziyaret etti

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda dün başladı. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde Bağcılar Belediyesi de yerini aldı. Kompleks tesis olarak birçok ülke tarafından da örnek alınan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, TEKNOFEST 2025'te bir stant açtı.

Stantta, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı öğrencilerinin teknoloji sınıflarında hazırladığı robotlar ve ürünler yer alıyor. Yoğun ilgi gören standın ilk gününde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı standını ziyaret etti.