Sumud Filosu aktivistlerinin ifadeleri alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği müdahalede 28 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Ulaşım Araçlarının Kaçırılması ve Alıkonulması", "Nitelikli Yağma", "Mala Zarar Verme" ve "Eziyet" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, aktivistlerin ifadeleri alındı.

59 AKTİVİST ŞİKAYETÇİ OLDU

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu 136 aktivistten 36'sı Türk vatandaşı olarak Türkiye'ye döndü. Bu kişilerden 59'u, gerekli sağlık kontrollerinin ardından şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.

MİLLETVEKİLLERİ DE İFADE VERDİ

3 milletvekili de savcılığa giderek şikayetçi olarak ifade verdi. Ayrıca Türkiye'ye getirilen 16 aktivist de sağlık kontrolünün ardından ifadelerini verdi.

SON GRUP BUGÜN İFADE VERDİ

10 Ekim 2025 tarihinde ülkeye dönen 17'si Türk vatandaşı, 1'i Türk asıllı Alman vatandaşı olmak üzere 94 aktivistten 18'i, sağlık kontrolünün ardından şikayetçi sıfatıyla ifadelerini verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.