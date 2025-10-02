Haberler Yaşam Haberleri Sumud Filosu Son Dakika | Sumud duyurdu: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda
Giriş Tarihi: 2.10.2025 17:57 Son Güncelleme: 2.10.2025 18:23

Son dakika haberleri... Küresel Sumud Filosu, katil İsrail tarafından alıkonulan tüm aktivistlerin Aşdod Limanı'nda olduğunu duyurdu. Açıklamada aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri... İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım taşımak ve buradaki ablukayı aşmak amacıyla denizden ilerleyen onlarca gemi ve yüzlerce katılımcının bulunduğu Sumud Filosu'na saldırmıştı. İsrail donanması, uluslararası sularda gemileri yasadışı biçimde ele geçirmiş, aktivistleri alıkoymuştu. Dünyanın gözü önündeki insanlık dışı saldırıda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detayşar...

18:06

"AKTİVİSTLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Küresel Sumud Filosu, katil İsrail güçleri tarafından alıkonulan tüm aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüldüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

