Sumud Filosu Son Dakika | Sumud duyurdu: Tüm aktivistler Aşdod Limanı’nda

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım taşımak ve buradaki ablukayı aşmak amacıyla denizden ilerleyen onlarca gemi ve yüzlerce katılımcının bulunduğu Sumud Filosu'na saldırmıştı. İsrail donanması, uluslararası sularda gemileri yasadışı biçimde ele geçirmiş, aktivistleri alıkoymuştu. Dünyanın gözü önündeki insanlık dışı saldırıda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Küresel Sumud Filosu, katil İsrail güçleri tarafından alıkonulan tüm aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüldüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.