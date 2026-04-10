Sumud filosuna müdahale edilmişti: 35 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda "Sumud Filosu" olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurları tarafından ağır ve sistematik şekilde silahlı müdahalede bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen bu müdahale gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali olduğuna değinildi.

ARALARINDA İSRAİL BAKANLARI VAR

Yürütülen soruşturma neticesinde söz konusu eylemlerin planlanması ve gerçekleşmesinde rol aldıkları tespit edilen aralarında hakkında yakalama kararı bulunan İsrailli bakanlar dahil 35 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerin "İnsanlığa Karşı Suç", "Soykırım", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Kasten Yaralama", "Eziyet", "Nitelikli Yağma", "Mala Zarar Verme" ve "Ulaşım Araçlarının Alıkonulması" suçlarından hapisleri talep edildi.