Sungun Babacan kimdir? Hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Sungun Babacan kimleri seslendirdi, seslendirdiği filmler nelerdir?

SUNGUN BABACAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Sungun Babacan, tiyatro kökenli olmayan seslendirme oyuncularındandır.

Meslek yaşamına TRT'de seslendirme yaparak başlamıştır. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı. Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır.

İki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra halen televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmesi yapmaktadır. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir.

Eskiden Evim Şahane'de dış ses iken, daha sonra Güle Güle Oturun programında aynı şekilde devam etti. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj konusunda dersler vermektedir.