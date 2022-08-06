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Giriş Tarihi: 6.8.2022 12:37

Sungun Babacan kimdir? Hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Sungun Babacan kimleri seslendirdi, seslendirdiği filmler nelerdir?

Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti. Dublajlı yüzlerce filmin seslendirme kadrosunda yer alan ve birçok ünlü sanatçının seslendirmeni olan Sungun Babacan, hayata gözlerini yumdu. Birçok kişi de Sungun Babacan kimdir sorusuna yanıt arıyor. Dublaj deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Sungun Babacan nereli, kaç yaşında öldü gibi sorular sıklıkla soruluyor. Peki, Sungun Babacan kimdir? Sungun Babacan kimleri seslendirdi, seslendirdiği filmler nelerdir? İşte detaylar!

Sungun Babacan kimdir? Hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Sungun Babacan kimleri seslendirdi, seslendirdiği filmler nelerdir?

Türkiye'nin en ünlü seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti. Brad Pitt, Tom Cruise, Tom Hanks gibi isimlerin dublajını yapan sanatçı, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vatandaşlar da Sungun Babacan kimleri seslendirdi sorusunu yöneltti. Sungun Babacan seslendirdiği filmler birçok vatandaş tarafından soruluyor. Peki, Sungun Babacan kimdir? Sungun Babacan nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!

SUNGUN BABACAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Sungun Babacan, tiyatro kökenli olmayan seslendirme oyuncularındandır.

Meslek yaşamına TRT'de seslendirme yaparak başlamıştır. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı. Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır.

İki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra halen televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmesi yapmaktadır. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir.

Eskiden Evim Şahane'de dış ses iken, daha sonra Güle Güle Oturun programında aynı şekilde devam etti. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj konusunda dersler vermektedir.

SUNGUN BABACAN KİMLERİ SESLENDİRDİ?

Sungun Babacan'ın seslendirdiği isimler arasında, Christian Bale, Christopher Reeve, Tom Hanks, Tom Cruise, John Travolta, Mel Gibson, Brad Pitt, Alec Baldwin gibi isimleri seslendirdi.

SUNGUN BABACAN SESLENDİRDİĞİ FİLMLER

Sungun Babacan'ın seslendirdiği filmler arasında Agent Carter, X-Men Birinci Sınıf, Alis Harikalar Diyarında, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, King Kong, Ucuz Roman, Baba 3, Forrest Gump, Top Gun, Yeşil Yol yer alıyor.

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Sungun Babacan kimdir? Hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Sungun Babacan kimleri seslendirdi, seslendirdiği filmler nelerdir?
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