Sungurlu Ankara Arası Kaç Km? Ankara Sungurlu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara, Türkiye'nin eğitim, sanat ve kültür hayatının kalbinde yer alır. Şehirde bulunan çok sayıda üniversite, akademik hayatın canlılığını korurken, müzeler, tiyatrolar ve sanat galerileri, şehrin kültürel derinliğini gözler önüne serer. Cumhuriyet'in izlerini taşıyan geniş bulvarları, tarihî yapıları ve simgesel noktalarıyla Ankara, geçmiş ile geleceği bir arada barındıran bir karaktere sahiptir. Sungurlu Ankara arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular bu karaktere sahip şehri görmek için sorulmaktadır.

Sungurlu Ankara Arası Kaç Km?

Sungurlu ile Ankara arasındaki mesafe yaklaşık olarak 160 kilometredir.

Ankara Sungurlu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Sungurlu'dan Ankara'ya yapılan yolculuk, normal trafik koşullarında 1,5 ila 2 saat sürmektedir. Yolculuğun büyük bir bölümü Ankara'ya bağlanan ana yollar ve otobanlar üzerinde geçtiği için, sürüş oldukça konforludur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Ankara'ya girişte oluşabilecek trafik yoğunluğu, yolculuk süresini bir miktar uzatabilir.

Toplu taşıma ile seyahat etmeyi düşünenler için Sungurlu ile Ankara arasında düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu genellikle 2 ila 2,5 saat sürmektedir.