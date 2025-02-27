Sungurlu Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Sungurlu Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Sungurlu Otogarı, hem yerel halk hem de şehir dışından gelen yolcular için önemli bir ulaşım merkezidir. Otogarın merkezi konumu sayesinde ilçenin diğer bölgelerine ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Ayrıca Sungurlu, tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Sungurlu otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı demeden önce yolculuğunuz öncesinde bu bilgilere sahip olmanız faydalı olacaktır.

Sungurlu Otogar Nerede?

Sungurlu Otogarı, ilçe merkezine oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Sunguroğlu Mahallesi civarında bulunan otogar, ilçe içi ve şehirlerarası yolculuklar için önemli bir noktadır. Açık adresi de şöyledir:

Adres: Sunguroğlu Mah. Sungurlu Otogarı Sungurlu, Çorum

Yol Tarifi ile Sungurlu Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Sungurlu Otogarı ilçe merkezine oldukça yakın bir konumdadır. İlçedeki ulaşım kolay olduğu için otogara yürüyerek veya kısa bir araç yolculuğuyla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sungurlu Otogarı'na ulaşım oldukça kolaydır. İlçe içinden ve çevre illerden farklı ulaşım seçenekleri mevcuttur.

1. Sungurlu İlçe Merkezinden Otogara Ulaşım

Minibüsler: İlçede belirli güzergahlarda hareket eden minibüsler otogar bölgesine ulaşım sağlamaktadır.

İlçede belirli güzergahlarda hareket eden minibüsler otogar bölgesine ulaşım sağlamaktadır. Taksi: Sungurlu ilçe merkezinden kısa bir taksi yolculuğuyla otogara kolayca ulaşabilirsiniz.

Sungurlu ilçe merkezinden kısa bir taksi yolculuğuyla otogara kolayca ulaşabilirsiniz. Yaya Ulaşımı: Otogar, merkeze yakın olduğu için yürüyerek de rahatlıkla gidilebilir.

2. Çorum'dan Sungurlu Otogarı'na Ulaşım