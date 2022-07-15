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Giriş Tarihi: 15.7.2022 13:10 Son Güncelleme: 15.7.2022 13:12

Sünnet düğününde dehşet: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sokak arasında yapılan sünnet düğünü kana bulandı. Baba-oğulun tabanca ve pompalı tüfekli silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Sünnet düğününde dehşet: 1 ölü, 6 yaralı

Kan donduran olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Yeni Mahalle'de sokak arasında yapılan sünnet düğününde meydana geldi. Tekin Özvatan'ın oğlunun sokakta yapılan sünnet düğününe gelen ve galericilik yapan Metehan Göbel burada taşkınlık yaptığı için düğün sahipleri tarafından uzaklaştırıldı. Bir süre sonra tekrar düğün yerine gelen Metehan Göbel burada tekrar taşkınlık yaparak düğün sahipleri ile tartıştıktan sonra kaçtı. Daha sonra babası Mehmet Göbel ile birlikte düğün yerine gelen Metehan Göbel tartıştığı kişilere tüfek ve tabanca ile ateş açtılar.

Açılan ateş sonucu Yasin Ayçiçek, Murat Kış, Tekin Özvatan, Kevser Şengül, Sadet Galyoncuoğlu, Recep Ayçiçek ve olayı gerçekleştiren Mehmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Torununun sünnet töreninde vurulan Recep Ayçiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Sünnet düğününde dehşet: 1 ölü, 6 yaralı
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