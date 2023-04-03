Haberler Yaşam Haberleri Sunroof Nedir? Arabaya Sunroof Sonradan Takılır Mı, Cam Tavan İle Farkı Ne?
Giriş Tarihi: 3.4.2023 11:50 Son Güncelleme: 3.4.2023 11:50

Sunroof Nedir? Arabaya Sunroof Sonradan Takılır Mı, Cam Tavan İle Farkı Ne?

Araç estetiği ve donanımı söz konusu olduğunda sunroof nedir sorusu da araştırılabilir. Sunroof nedir, ne demek incelemesi ile araç seçiminde doğru seçim yapabilirsiniz. Sunroof ne işe yarar konusu da merak edilenler arasındadır. Arabasında bu özellik olmayanlar arabaya sunroof sonradan takılır mı araştırması yapabilirler. Cam tavan sunroof farkı gibi konunun merak edilenlerini sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Sunroof Nedir? Arabaya Sunroof Sonradan Takılır Mı, Cam Tavan İle Farkı Ne?

Sunroof nedir sorusuna kelime anlamı itibariyle cevap arayabileceğiniz gibi araç donanımı kapsamında da konuyu inceleyebilirsiniz. sunroof ne demek araştırmasında bu kelimenin İngilizce olduğu dikkat çeker. Sunroof ne işe yarar sorusu ise araç donanımları içinde araştırılır. Arabaya sunroof sonradan takılır mı sorusu da birçok araç sahibinin aklına gelebilir. Cam tavan sunroof farkı yazımızın devamında.

Sunroof Nedir?

Sunroof, İngilizce bir kelimedir. Kelimenin Türkçe karşılığı "açılır tavan" demektir. Açılır tavan, her araç sahibinin aracında olmasını istediği bir donanımdır. Aracın tavanında bulunan bu donanım, sürücünün istediği zaman araç tavanını açmasını sağlar. Bu sayede daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşanabilir.

Sunroof her araçta bulunmaz. Satın alacağınız sıfır araçların opsiyon seçenekleri içinde sunroof seçeneği ile karşılaşırsınız. Bu donanım, aracın maliyetini de önemli ölçüde artırır. Sunroof araca son derece gösterişli bir görünüm kazandırır. Bunun yanında araç içindekiler için konforlu bir yolculuk süreci yaşatır.

Cam Tavan Sunroof Farkı

Sunroof donanımının sonradan takılıp takılamayacağı da konunun merak edilenleri arasındadır. Sunroof sonradan takılabilir. Fakat maliyeti yüksek olduğu için aracında sunroof olmayanlar genellikle bu donanımı sonradan taktırmayı tercih etmez.

Açılır tavan, cam tavan kavramı ile de karıştırılan bir kavramdır. Cam tavan, aracın üst tavanının belli bir kısmı ya da tamamının camdan yapılmış olmasını ifade eder. Açılır tavan ise tavanın belli bir bölümünün açılmasını sağlayan donanımdır. Cam tavana sahip araçlarda da açılır tavan olabilir.

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Sunroof Nedir? Arabaya Sunroof Sonradan Takılır Mı, Cam Tavan İle Farkı Ne?
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