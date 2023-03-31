Supap Nedir? Sübap Ayarı Nasıl Yapılır, Arızası Nasıl Belli Olur?

Subap nedir sorusunun kesiştiği noktalardan biri motordur. Zaten sübap nedir sorusu araba motorunu çağrıştırması gerekir. Asıl üzerinde düşünmemiz gereken ne işe yarar alanıdır. Bunun haricinde aksaklık oluşması da söz konusudur. Subap arıza Belirtileri yine motor kısmında ortaya çıkmaktadır. Fakat egzoz kısmı göz önünde bulundurarak Sübap ayarı nasıl yapılır değerlendirilmelidir. Çünkü bu yapı, egzozu ilgilendirdiği gibi etki ettiği alan da motordur. İki alandan da Sübap arızası nasıl belli olur kısmına ulaşabiliriz.

Supap Nedir?

Otomobil sektörü içerisinde olun ya da olmayın arabanız var ise birçok arıza ile karşılaşma ihtimaliniz vardır. Bu ihtimaller doğrultusunda aracınızın parçalarını bilirsiniz. Hatta bozulursa ne olur, nasıl düzelir, izlenecek yollar nedir gibi alternatifleriniz de olur. Durum bazen kolay gibi gözükse de işler karmaşıklaşabilir. Çünkü araç içerisindeki birçok nesne birbirini etkiler ve tetikler. Subap bu çerçevede ele alınacak bir yapıdır. Subap, yakıt ve havayı aynı anda yanmasını sağlayan bir parçadır.

Subap Ne İşe Yarar?

Aracımızın çalışması için birtakım işlevlere ihtiyacımız vardır. En başlı ihtiyaç yakıttır. Yakıt olmadan araba asla çalışmaz ve hareket etmez. Bu doğrultuda eksiği olmayan bir aracı çalıştırdığımız zaman bazı parçaların işlevleri olur. Aracınızı çalıştırdığınızda yakıtın ve havanın aynı anda yanması gerekir. Aynı şekilde yanan egzoz gazını da yanan kısımdan uzaklaşmasına yardımcı olur.

Sübap Arızası Nasıl Belli Olur?

Bir araç için sübabın görevi daha öncede belirtildiği üzere önemlidir. Bu nedenle sübap parçasının bozulması aracınıza sıkıntı oluşturacaktır. Sübap parçasının arızalandığını belirten bazı püf noktalar vardır. Püf noktaların başında hızlanma problemi belirtilebilir. Aracınız yokuş çıkarken bile hız sorunu yaşıyor ise sübap parçasında arıza olabilir. Gaza basıyorsunuz ve yine de araç gazı almıyorsa muhtemelen sübap parçası arızalanmıştır. Önceki zamanlar değerlendirildiğinde yakıt alımınız arttı ise sübap parçasında arıza olabilir. Sübap parçasında arızanın yaşanması motoru da doğrudan etkileyecektir. Dolayısıyla motor performansındaki düşüş sübap parçasının arızasından kaynaklı olabilir.

Sübap Ayarı Nasıl Yapılır?

Araçlarda yer alan sübap parçalarında yaşanacak herhangi bir problem aracınızın doğrudan çalışmasını etkiler. Çünkü sübap parçasındaki arıza motorun performansını düşürür. Aracın hızını düşürür. Aynı zamanda size maddi olarak kayıp da yaşatacaktır. Buna sebep olarak da sübap parçasının arızalanması, yakıtın daha çabuk bitmesine neden olmaktadır. Bu tür olumsuzluklardan dolayı sübap ayarının yapılması şarttır. Sübap ayarı için sentil çakısı, aracınızın cıvatalarına uygun boyutta anahtar ve tornavida gerekmektedir.