Süper Ay (Kunduz Dolunayı) tutulması ne zaman, saat kaçta? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi?

Yılın en parlak gecesi için geri sayım başladı! 2025 Kasım dolunayı, aynı zamanda son 6 yılın en büyük Süper Ay'ı olacak. Gökyüzünde olağanüstü bir parlaklık oluşturacak bu doğa olayı, milyonlarca kişi tarafından izlenmek isteniyor. Peki, Süper Ay ne zaman, hangi gün ve saatte izlenecek?
Bilim insanları, bu etkileyici görüntünün Ay'ın eliptik (oval) yörüngesinden kaynaklandığını açıklıyor. Yörüngesi tam dairesel olmadığı için Ay, bazı dönemlerde Dünya'ya yaklaşırken (perigee), bazı dönemlerde uzaklaşıyor (apogee). Dolunay evresinde bu yakınlık yaşandığında, ortaya çıkan olağanüstü parlak ve iri görünüm "süper ay" olarak adlandırılıyor.
Süper Ay, 5 Kasım Çarşamba günü, akşam saatlerinden itibaren gökyüzünden görünür olacak. Beaver Moon yani Kunduz Dolunayı olarak da bilinen bu süper ay, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde en parlak ve büyük haliyle gökyüzünde olacak. 16.20'de ise Süper Ay'ın gökyüzünde zirve yapması bekleniyor.
Süper Ay'ın bilimsel etkileri çok düşük derecededir: Yerçekimsel çekim artışı okyanus gelgitlerini %10-20 cm ekstra yükseltir. İnsan davranışları, ruh hali veya sağlık üzerinde ise bilimsel bir etki gözlenmez. Ay'ın çok parlak ve Dünya'ya yakım olması uykuyu hafifçe kısaltabilir ama bu ışıktan kaynaklanır. Genel olarak, Süper Ay kozmik bir estetik şölen sunar, fakat Dünya'daki süreçleri Güneş'in ve gezegenin kendi dinamikleri kadar etkilemez.