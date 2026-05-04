Haberler Yaşam Haberleri Süper hücre yıktı geçti: 1 ölü, 43 yaralı
Giriş Tarihi: 4.05.2026

Şanlıurfa ve Gaziantep’te etkili olan hortum, dolu ve sağanak yağış nedeniyle okullar da tatil edildi

Şanlıurfa Birecik'te, bir evin çatısındaki güneş enerjili su defonu, fırtınıda bir otomobilin üzerine düştü. Araçta bulunan Nur Çakmak (26) hayatını kaybetti. İlçede yaralanan 29 kişiden 7'si il merkezindeki hastanelere sevk edildi. Bazı camilerin minareleri yıkıldı.

Viranşehir'i etkileyen fırtınada ise 11 kişi hafif yaralandı. İki ilçedeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Gaziantep'te ise öğleden sonra başlayan "süper hücre" fırtınasında, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) binasının çatısı uçtu. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bazı caddeler sular altında kaldı. Merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde de okullar bugün tatil edildi. Elazığ'da da yıldırım düşen bir caminin minaresi yıkıldı.

