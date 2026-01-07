Haberler Yaşam Haberleri SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 7.01.2026 02:00

Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenen dörtlü final organizasyonunda beklenen rüya final gerçekleşiyor! Yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyüğü olmak için İstanbul’da karşı karşıya geliyor. 5 Ocak'ta Trabzonspor'u 4-1'le geçen Galatasaray ile 6 Ocak'ta Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe arasındaki bu dev randevu için nefesler tutuldu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte derbiye dair tüm bilgiler.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hayata geçirdiği yeni Süper Kupa formatında yarı final heyecanı geride kaldı. Gaziantep'te Trabzonspor engelini rahat geçen sarı-kırmızılılar ile Adana'da Samsunspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, kupayı müzesine götürmek için şimdi İstanbul yolunda. İki dev çınarın 2026 yılının ilk kupası için vereceği bu mücadele, aynı zamanda ülke genelinde milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek. Şifresiz yayın müjdesiyle birlikte maçın tüm teknik detayları netleşti. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe maçı tarihi:

SÜPER KUPA FİNALİ: GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Maç Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi

Maç Saati: 20:30

Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadyumu (İstanbul)

Yayın Kanalı: ATV (Şifresiz)

Takım Yarı Final Rakibi Skor Goller
Galatasaray Trabzonspor 4 - 1 Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Icardi
Fenerbahçe Samsunspor 2 - 0

Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

SÜPER KUPA FİNAL BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak organizasyonun bilet tarihi henüz netleşmedi. Biletlerin 7-8 Ocak tarihleri arasında satışa sunulması bekleniyor.

