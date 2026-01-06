Süper Kupa finali belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hayata geçirdiği yeni Süper Kupa formatında yarı final heyecanı geride kaldı. Gaziantep'te Trabzonspor engelini rahat geçen sarı-kırmızılılar ile Adana'da Samsunspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, kupayı müzesine götürmek için şimdi İstanbul yolunda. İki dev çınarın 2026 yılının ilk kupası için vereceği bu mücadele, aynı zamanda ülke genelinde milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek. Şifresiz yayın müjdesiyle birlikte maçın tüm teknik detayları netleşti. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe maçı tarihi: