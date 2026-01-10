Haberler Yaşam Haberleri SÜPER KUPA MAÇ YAYIN KANALI: Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte karşılaşma saati
Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:04

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u 2-0’lık skorla geçen Fenerbahçe, adını finale yazdırarak Galatasaray’ın rakibi oldu. Dev karşılaşma öncesinde futbol tutkunları, final maçının oynanacağı tarih, saat ve stadyum bilgilerine odaklandı.Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve hangi statta oynanacak? Fenerbahçe – Galatasaray derbisi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte merak edilen final maçına dair tüm ayrıntılar…

Türk futbolunun köklü rekabeti, Süper Kupa finali ile bir kez daha sahne alıyor. Yarı final engelini aşan Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk kupasını kazanabilmek için karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde futbolseverler, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve ekranlara geleceği kanal bilgilerini araştırıyor.Peki, Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MÜSABAKA SAATİ DEĞİŞTİ!

10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev derbinin başlama saatinde değişiklik yapıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan karar sonrası müsabakanın saatinin güncellendiği duyuruldu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü 18:45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı Atv'den canlı olarak yayınlanacak.

