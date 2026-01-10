SÜPER KUPA MAÇ YAYINI: Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte karşılaşma saati ve kanalı

Türk futbolunun köklü rekabeti, Süper Kupa finali ile bir kez daha sahne alıyor. Yarı final engelini aşan Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk kupasını kazanabilmek için karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesinde futbolseverler, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve ekranlara geleceği kanal bilgilerini araştırıyor.Peki, Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?