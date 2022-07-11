Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede oynanacak? 2022 Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Turkcell Süper Kupa final maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonunu Demir Grup Sivasspor, Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Maçın yayın tarihi, saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırma konusu oldu. Mücadeleyi tribünden izlemek isteyenler ise bilet fiyatlarını sorguluyor. Peki Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?