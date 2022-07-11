Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede oynanacak? 2022 Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 Turkcell Süper Kupa final maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonunu Demir Grup Sivasspor, Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Maçın yayın tarihi, saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırma konusu oldu. Mücadeleyi tribünden izlemek isteyenler ise bilet fiyatlarını sorguluyor. Peki Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
TRABZONSPOR SİVASSPOR SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Demir Grup Sivasspor Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü yapılacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.
TRABZONSPOR SİVASSPOR SÜPER KUPA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçının ATV'de yayınlanması bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği karşılaşma, Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğinde olacak.
Turkcell Süper Kupa müsabakasını, UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek.
TRABZONSPOR SİVASSPOR SÜPER KUPA FİNAL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE KADAR, KAÇ TL?
Turkcell Süper Kupa maçının biletleri, 11 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'den itibaren satışa çıktı. Biletler www.passo.com.tr adresinden ve Passolig gişelerinden satışa sunuldu.
Trabzonspor taraftarları, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda doğu tribünü ve kuzey kale arkası tribününde yer alabilecek.
Demir Grup Sivasspor taraftarı ise Ziraat Türkiye Kupası finalinde olduğu gibi yine bu maçta da Batı Tribün ve Güney Tribünden takımını destekleyebilecek.
Turkcell Süper Kupa maçının bilet fiyatları şöyle:
Doğu tribün: 150 TL
Kuzey kale arkası tribün: 75 TL
Batı Tribün: 150 TL
Güney Tribün: 75 TL