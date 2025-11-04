Haberler Yaşam Haberleri Süper Lig 14. Hafta Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 4.11.2025 23:45

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. 2025-2026 Süper Lig sezonunun en kritik mücadelelerinden biri olan bu dev randevunun tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen ilan edildi. Ligin kaderini doğrudan etkileyecek olan bu karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Galatasaray, 2025-2026 Süper Lig sezonunun ilk yarısında kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor. Ligin 14. haftasında oynanacak olan bu dev derbi, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı işaret ediyor. Her iki takımın taraftarları ve tüm spor kamuoyu, Kadıköy'de oynanacak bu mücadeleden çıkacak sonucu merakla bekliyor. TFF'nin açıkladığı fikstüre göre, Fenerbahçe - Galatasaray maçı tarihi resmen kesinleşti ve futbol takvimindeki yerini aldı. İşte, maçın saati ve yayın kanalı:

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilen 2025-2026 Trendyol Süper Lig fikstürüne göre, sezonun ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

Heyecan dolu karşılaşma Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanıyor.

11. hafta bitiminde ezeli rakibin arasında 4 puan fark bulunuyor. Galatasaray 29 puanla liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe 25 puanla Süper Lig puan tablosunda 2. sırada yer alıyor.

