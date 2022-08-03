Haberler Yaşam Haberleri Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? TFF 2022-2023 Süper Lig 1. hafta maç programını açıkladı
Giriş Tarihi: 3.8.2022 12:58 Son Güncelleme: 3.8.2022 12:58

Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? TFF 2022-2023 Süper Lig 1. hafta maç programını açıkladı

Süper Lig 1. hafta maç programı yayımlandı ve Süper Lig ne zaman başlıyor sorusunun cevabı TFF tarafından verildi. Bu yıl Dünya Kupası 2022’nin sezon ortasında oynanacağı sebebiyle ligler normalden daha erken başlıyor. Fikstür normale göre değişiklik gösterdiği için Süper Lig ne zaman başlıyor sorusu yöneltiliyor. Peki, Süper Lig’e kaç gün kaldı? Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 2022-2023 1. hafta maç programı

Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? TFF 2022-2023 Süper Lig 1. hafta maç programını açıkladı

Süper Lig ilk hafta maç programı belli oldu. İstanbulspor ile Trabzonspor'un arasında gerçekleşecek olan mücadele, sezona start verecek. Bu sebeple futbolseverler Süper Lig ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Süper Lig 1. Hafta maç programı ile bunun cevabı öğreniliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte detaylar!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig, 2021 – 2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un maçıyla başlayacak. 5 Ağustos 2022 cuma günü saat 21.00'da Trabzonspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.

2022-2023 SÜPER LİG SEZONU 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

5 Ağustos 2022 Cuma

İstanbulspor Trabzonspor 21.00

6 Ağustos 2022 Cumartesi

Sivasspor Gaziantep saat 19.15

Beşiktaş Kayserispor saat 21.45

7 Ağustos 2022 Pazar

F. Karagümrük – Alanyaspor saat 19.15

Giresunspor – Adana Demirspor saat 19.15

Antalyaspor – Galatasaray saat 21.45

8 Ağustos 2022 Pazartesi

Başakşehir – Kasımpaşa saat 19.15

Fenerbahçe – Ümraniye saat 21.45

Ankaragücü – Konyaspor saat 21.45

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Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? TFF 2022-2023 Süper Lig 1. hafta maç programını açıkladı
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