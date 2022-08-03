Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? TFF 2022-2023 Süper Lig 1. hafta maç programını açıkladı

Süper Lig ilk hafta maç programı belli oldu. İstanbulspor ile Trabzonspor'un arasında gerçekleşecek olan mücadele, sezona start verecek. Bu sebeple futbolseverler Süper Lig ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Süper Lig 1. Hafta maç programı ile bunun cevabı öğreniliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte detaylar!
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig, 2021 – 2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un maçıyla başlayacak. 5 Ağustos 2022 cuma günü saat 21.00'da Trabzonspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.
2022-2023 SÜPER LİG SEZONU 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
5 Ağustos 2022 Cuma
İstanbulspor Trabzonspor 21.00
6 Ağustos 2022 Cumartesi
Sivasspor Gaziantep saat 19.15
Beşiktaş Kayserispor saat 21.45
7 Ağustos 2022 Pazar
F. Karagümrük – Alanyaspor saat 19.15
Giresunspor – Adana Demirspor saat 19.15
Antalyaspor – Galatasaray saat 21.45
8 Ağustos 2022 Pazartesi
Başakşehir – Kasımpaşa saat 19.15
Fenerbahçe – Ümraniye saat 21.45
Ankaragücü – Konyaspor saat 21.45