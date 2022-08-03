Süper Lig ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? TFF 2022-2023 Süper Lig 1. hafta maç programını açıkladı

Süper Lig ilk hafta maç programı belli oldu. İstanbulspor ile Trabzonspor'un arasında gerçekleşecek olan mücadele, sezona start verecek. Bu sebeple futbolseverler Süper Lig ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Süper Lig 1. Hafta maç programı ile bunun cevabı öğreniliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte detaylar!