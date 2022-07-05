Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Yeni sezon fikstürlerinin çekilmesiyle birlikte 2022-2023 Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Yaz transfer sezonu kapsamında pek çok oyuncuyla görülmelerine devam eden kulüplerin taraftarları yeni sezonu heyecanla beklerken ne zaman başlayacağına ilişkin detayları öğrenmek isteyerek "Süper Lig ne zaman başlıyor?" şeklindeki soru üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan "Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

Fikstürü önceki gün çekilerek bir sezon boyunca oynanacak olan eşleşmeler ve derbi günleri belirlenen 2022-2023 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih futbolseverler tarafından merak edilerek "Süper Lig ne zaman başlıyor?" şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Süper Lig'in başlayacağı tarih ve tüm detaylar şöyle;