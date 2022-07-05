Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Fikstürü önceki gün çekilerek bir sezon boyunca oynanacak olan eşleşmeler ve derbi günleri belirlenen 2022-2023 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih futbolseverler tarafından merak edilerek "Süper Lig ne zaman başlıyor?" şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Süper Lig'in başlayacağı tarih ve tüm detaylar şöyle;
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekiminden sonra konuşan dört büyük takım yöneticileri, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dilerken, "İnşallah mücadele seviyesinin yüksek olduğu, futbolun marka değerine değer katacak bir sezon yaşarız hep birlikte. Bütün futbolcularımıza sağlıklı ve başarılı, sakatlıktan uzak, performanslarının üst düzeyde olacağı bir sezon diliyorum." dedi.
İlk maçlarını deplasmanda ligin yeni takımı İstanbulspor'la yapacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Ama ligin, daha doğrusu ülke futbolunun en köklü takımlarından birisi. Süper Lig'deki ilk maçlarını bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor'la oynayacaklar.
Öyle ümit ediyorum ki, bizim açımızdan da baktığımız zaman iyi bir maç olacak. Avrupa kupaları için yapacak olduğumuz önemli hazırlık maçı olacak.
Kendimizi çok daha iyi test edebileceğimiz, mücadele seviyesinin yüksek olacağı bir maç olacağı için, ayrıca bunun da Trabzonspor açısından baktığımız zaman yararlı olacağını, play-off öncesinde en ciddi sınav maçı olarak da değerlendirebileceğimi söyleyebilirim." diye konuştu.
2022-2023 Süper Lig sezonunda ilk maçlar 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacak, Lig 28 Mayıs 2023 Pazar günü ise bitecek.