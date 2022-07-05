Haberler Yaşam Haberleri Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 5.7.2022 23:43 Son Güncelleme: 5.7.2022 23:44

Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Yeni sezon fikstürlerinin çekilmesiyle birlikte 2022-2023 Süper Lig sezonu için geri sayım başladı. Yaz transfer sezonu kapsamında pek çok oyuncuyla görülmelerine devam eden kulüplerin taraftarları yeni sezonu heyecanla beklerken ne zaman başlayacağına ilişkin detayları öğrenmek isteyerek "Süper Lig ne zaman başlıyor?" şeklindeki soru üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan "Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.

Fikstürü önceki gün çekilerek bir sezon boyunca oynanacak olan eşleşmeler ve derbi günleri belirlenen 2022-2023 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih futbolseverler tarafından merak edilerek "Süper Lig ne zaman başlıyor?" şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Süper Lig'in başlayacağı tarih ve tüm detaylar şöyle;

Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekiminden sonra konuşan dört büyük takım yöneticileri, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dilerken, "İnşallah mücadele seviyesinin yüksek olduğu, futbolun marka değerine değer katacak bir sezon yaşarız hep birlikte. Bütün futbolcularımıza sağlıklı ve başarılı, sakatlıktan uzak, performanslarının üst düzeyde olacağı bir sezon diliyorum." dedi.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

İlk maçlarını deplasmanda ligin yeni takımı İstanbulspor'la yapacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Ama ligin, daha doğrusu ülke futbolunun en köklü takımlarından birisi. Süper Lig'deki ilk maçlarını bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor'la oynayacaklar.

Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Öyle ümit ediyorum ki, bizim açımızdan da baktığımız zaman iyi bir maç olacak. Avrupa kupaları için yapacak olduğumuz önemli hazırlık maçı olacak.

Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Kendimizi çok daha iyi test edebileceğimiz, mücadele seviyesinin yüksek olacağı bir maç olacağı için, ayrıca bunun da Trabzonspor açısından baktığımız zaman yararlı olacağını, play-off öncesinde en ciddi sınav maçı olarak da değerlendirebileceğimi söyleyebilirim." diye konuştu.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIAYACAK - BİTECEK?

2022-2023 Süper Lig sezonunda ilk maçlar 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacak, Lig 28 Mayıs 2023 Pazar günü ise bitecek.

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Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak ve bitecek?
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