Haberler Yaşam Haberleri Süper Lig puan durumu 1 Aralık 2025: Derbi öncesi Süper Lig'de son durum nedir, fark kaç puan?
Giriş Tarihi: 1.12.2025 00:30

Süper Lig puan durumu 1 Aralık 2025: Derbi öncesi Süper Lig'de son durum nedir, fark kaç puan?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! Pazar günü oynanan kritik maçların ardından gözler, puan tablosunun zirvesine çevrildi. Türk futbolunun devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek büyük derbi öncesi Süper Lig puan durumunda kim lider, ikincilik koltuğunda kim oturuyor? Zirvedeki puan farkı ne kadar? İşte dev derbinin öncesindeki son puan durumu ve tüm detaylar!

Süper Lig puan durumu 1 Aralık 2025: Derbi öncesi Süper Lig’de son durum nedir, fark kaç puan?

Süper Lig'de 14. haftanın maçları izlenirken futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği dev derbiye saatler kala puan tablosu şekillendi. Ligin ilk yarısında zirve yarışı kıran kırana devam ederken FB-GS derbisi öncesinde Süper Lig lideri kim ve en yakın takipçisiyle arasındaki fark kaç? İşte Süper Lig'in zirve mücadelesi hakkında son bilgiler...

SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI

Trendyol Süper Lig 2025-2026 fikstürünün şekillendiği andan itibaren beklenmeye başlayan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Öncesinde puan durumunda sıralama şöyle:

SÜPER LİG PUAN DURUMU 1 ARALIK 2025

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kocaelispor - Gençlerbirliği 1 - 0

Çaykur Rizespor - Zecorner Kayserispor 0 - 1

Gaziantep FK. - İKAS Eyüpspor 1 - 2

Kasımpaşa - RAMS Başakşehir 1 - 3

Trabzonspor - Tümosan Konyaspor 3 - 1

Antalyaspor - Göztepe 1-2

Fatih Karagümrük - Beşiktaş 0-2

01.12.2025 20:00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor

01.12.2025 20:00 Fenerbahçe - Galatasaray

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig puan durumu 1 Aralık 2025: Derbi öncesi Süper Lig'de son durum nedir, fark kaç puan?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz