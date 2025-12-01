Süper Lig puan durumu 1 Aralık 2025: Derbi öncesi Süper Lig’de son durum nedir, fark kaç puan?

Süper Lig'de 14. haftanın maçları izlenirken futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği dev derbiye saatler kala puan tablosu şekillendi. Ligin ilk yarısında zirve yarışı kıran kırana devam ederken FB-GS derbisi öncesinde Süper Lig lideri kim ve en yakın takipçisiyle arasındaki fark kaç? İşte Süper Lig'in zirve mücadelesi hakkında son bilgiler...
Trendyol Süper Lig 2025-2026 fikstürünün şekillendiği andan itibaren beklenmeye başlayan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Öncesinde puan durumunda sıralama şöyle:
Kocaelispor - Gençlerbirliği 1 - 0
Çaykur Rizespor - Zecorner Kayserispor 0 - 1
Gaziantep FK. - İKAS Eyüpspor 1 - 2
Kasımpaşa - RAMS Başakşehir 1 - 3
Trabzonspor - Tümosan Konyaspor 3 - 1
Antalyaspor - Göztepe 1-2
Fatih Karagümrük - Beşiktaş 0-2
01.12.2025 20:00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor
01.12.2025 20:00 Fenerbahçe - Galatasaray