Haberler Yaşam Haberleri Süper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları 2022/23 sezonu! Süper Lig 2. Hafta fikstürü - maç programı
Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:36 Son Güncelleme: 9.8.2022 11:37

Süper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları 2022/23 sezonu! Süper Lig 2. Hafta fikstürü - maç programı

Süper Lig 1. Hafta maçları sona erdi. 2022/23 sezonu iddialı maçlarla başladı. Bununla birlikte puan durumu da gündemdeki yerini aldı. Heyecanla beklenen Fenerbahçe – Ümraniyespor maçı 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Peki, Süper Lig 2. Hafta maç programında hangi karşılaşmalar var. İşte, Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları…

Süper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları 2022/23 sezonu! Süper Lig 2. Hafta fikstürü - maç programı

Süper Lig 1. Hafta puan durumu ve maç sonuçları gündemdeki yerini aldı. Yeni sezon hız kesmeden devam ediyor. İlk hafta maçları ardından sonuçlar belli oldu. Tablo yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sonuçların ardından Süper Lig 2. Hafta maç programı da araştırılmaya başladı. İşte, Süper Lig puan durumu 2022-23 sezonu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2022-2023 SEZONU (İLK HAFTA)

1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

12 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Trabzonspor - Hatayspor

13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Kayserispor - İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Giresunspor

14 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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Süper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları 2022/23 sezonu! Süper Lig 2. Hafta fikstürü - maç programı
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