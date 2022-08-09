Süper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları 2022/23 sezonu! Süper Lig 2. Hafta fikstürü - maç programı

Süper Lig 1. Hafta puan durumu ve maç sonuçları gündemdeki yerini aldı. Yeni sezon hız kesmeden devam ediyor. İlk hafta maçları ardından sonuçlar belli oldu. Tablo yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sonuçların ardından Süper Lig 2. Hafta maç programı da araştırılmaya başladı. İşte, Süper Lig puan durumu 2022-23 sezonu…
SÜPER LİG PUAN DURUMU 2022-2023 SEZONU (İLK HAFTA)
SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
12 AĞUSTOS 2022 CUMA
21.00 Trabzonspor - Hatayspor
13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
19.15 Kayserispor - İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Giresunspor
14 AĞUSTOS 2022 PAZAR
19.15 Ümraniyespor - Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş
15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe