Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LİG PUAN DURUMU 2025-2026: Derbi sonrası Trendyol Süper Lig'de son durum nedir?
Giriş Tarihi: 1.12.2025 22:18

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2025-2026: Derbi sonrası Trendyol Süper Lig'de son durum nedir?

Trendyol Süper Lig’de heyecan zirveye ulaştı! Pazar günü oynanan kritik karşılaşmaların ardından tüm gözler ligdeki liderlik yarışına çevrildi. Türk futbolunun dev ekipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren büyük derbi sonrasında Süper Lig’de puan tablosunun güncel durumu merak ediliyor. Liderlik koltuğunda hangi takım oturuyor, hangi takımın kaç puanı var? İşte güncel puan durumu ve detaylar…

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2025-2026: Derbi sonrası Trendyol Süper Lig’de son durum nedir?

Süper Lig'de 14. haftanın karşılaşmaları oynanırken, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği dev derbi sonrasında puan durumu takip ediliyor. Ligin ilk yarısında zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması sonrası lider hangi takım ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı kaç oldu? İşte Süper Lig'in üst sıralarındaki rekabetle ilgili son bilgiler…

SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun fikstürü netleşir netleşmez merakla beklenen Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşması Kadıköy'de gerçekleşti ve dev derbi 1-1 tamamlandı.

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kocaelispor - Gençlerbirliği 1 - 0

Çaykur Rizespor - Zecorner Kayserispor 0 - 1

Gaziantep FK. - İKAS Eyüpspor 1 - 2

Kasımpaşa - RAMS Başakşehir 1 - 3

Trabzonspor - Tümosan Konyaspor 3 - 1

Antalyaspor - Göztepe 1-2

Fatih Karagümrük - Beşiktaş 0-2

Samsunspor - Corendon Alanyaspor 1-1

Fenerbahçe - Galatasaray 1-1

ARKADAŞINA GÖNDER
SÜPER LİG PUAN DURUMU 2025-2026: Derbi sonrası Trendyol Süper Lig'de son durum nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz