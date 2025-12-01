Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LİG PUAN DURUMU | Derbi öncesi Süper Lig puan durumu ne, lider takımın kaç puanı var?
Giriş Tarihi: 1.12.2025 09:04

Trendyol Süper Lig’de heyecan zirveye ulaştı! Pazar günü oynanan kritik karşılaşmaların ardından tüm gözler ligdeki liderlik yarışına çevrildi. Türk futbolunun dev ekipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek büyük derbi öncesinde, Süper Lig’de puan tablosunun güncel durumu merak ediliyor. Liderlik koltuğunda hangi takım oturuyor,hangi takımın kaç puanı var? İşte dev derbi öncesi güncel puan durumu ve detaylar…

Süper Lig'de 14. haftanın karşılaşmaları oynanırken, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği dev derbi öncesinde puan durumu netleşmeye başladı. Ligin ilk yarısında zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması öncesi lider hangi takım ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı kaç oldu? İşte Süper Lig'in üst sıralarındaki rekabetle ilgili son bilgiler…

SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun fikstürü netleşir netleşmez merakla beklenen Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşması, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesi puan tablosundaki sıralama ise şu şekilde:

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kocaelispor - Gençlerbirliği 1 - 0

Çaykur Rizespor - Zecorner Kayserispor 0 - 1

Gaziantep FK. - İKAS Eyüpspor 1 - 2

Kasımpaşa - RAMS Başakşehir 1 - 3

Trabzonspor - Tümosan Konyaspor 3 - 1

Antalyaspor - Göztepe 1-2

Fatih Karagümrük - Beşiktaş 0-2

01.12.2025 20:00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor

01.12.2025 20:00 Fenerbahçe - Galatasaray

