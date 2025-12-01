SÜPER LİG PUAN DURUMU | Derbi öncesi Süper Lig puan durumu ne, lider takımın kaç puanı var?

Süper Lig'de 14. haftanın karşılaşmaları oynanırken, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği dev derbi öncesinde puan durumu netleşmeye başladı. Ligin ilk yarısında zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması öncesi lider hangi takım ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı kaç oldu? İşte Süper Lig'in üst sıralarındaki rekabetle ilgili son bilgiler…
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun fikstürü netleşir netleşmez merakla beklenen Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşması, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesi puan tablosundaki sıralama ise şu şekilde:
Kocaelispor - Gençlerbirliği 1 - 0
Çaykur Rizespor - Zecorner Kayserispor 0 - 1
Gaziantep FK. - İKAS Eyüpspor 1 - 2
Kasımpaşa - RAMS Başakşehir 1 - 3
Trabzonspor - Tümosan Konyaspor 3 - 1
Antalyaspor - Göztepe 1-2
Fatih Karagümrük - Beşiktaş 0-2
01.12.2025 20:00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor
01.12.2025 20:00 Fenerbahçe - Galatasaray