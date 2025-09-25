Haberler Yaşam Haberleri Süper Lig'de derbi heyecanı! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.9.2025 19:25

Trendyol Süper Lig’in 8. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, karşı karşıya geliyor.. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Sarı kırmızılıların ağırlayacağı siyah beyazlılar Sergen Yalçın Yalçın yönetimiyle puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS - BJK derbisi hakkında merak edilenler:

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri bu hafta oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş, 8. hafta derbisinde kozlarını paylaşacak. Taraftarlar ise "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Zorlu derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, maçın bilgileri futbolseverler için netleşti.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Galatasaray'ın evi RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler derbiyi beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI

8. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe

11. Hafta
Galatasaray - Trabzonspor

14. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray

16. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş

