Süper Lig’de derbi heyecanı! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri bu hafta oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş, 8. hafta derbisinde kozlarını paylaşacak. Taraftarlar ise "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Zorlu derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, maçın bilgileri futbolseverler için netleşti.