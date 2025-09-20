SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 Eylül Milli Piyango Online ile Sayısal Loto kazanan numaralar sorgulama ekranı

20 Eylül 2025 Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, yine şans oyunu tutkunlarının ilgi odağı oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter gözetiminde yapılan çekiliş, kurumun resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. Bilet sahipleri, çekiliş sonuçlarını MPİ'nin çevrim içi sorgulama sistemi üzerinden anında öğrenebiliyor. İşte 20 Eylül tarihli çekilişte kazanan numaralar ve çekilişe dair tüm detaylar…
20 EYLÜL 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
20 Eylül 2025 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SAYISAL LOTO OYUN TANIMI
Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.