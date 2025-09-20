Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 Eylül Milli Piyango Online ile Sayısal Loto kazanan numaralar sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.9.2025 17:00

Çılgın Sayısal Loto’nun heyecan dolu çekilişleri, her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri oyun severlerle buluşmaya devam ediyor. Büyük ikramiye hayali kuranların sabırsızlıkla beklediği çekilişlerden biri de 20 Eylül 2025 Cumartesi akşamı yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak duyurulacak sonuçlar ve şanslı numaralara dair tüm gelişmeler haberin devamında...

20 Eylül 2025 Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, yine şans oyunu tutkunlarının ilgi odağı oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter gözetiminde yapılan çekiliş, kurumun resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. Bilet sahipleri, çekiliş sonuçlarını MPİ'nin çevrim içi sorgulama sistemi üzerinden anında öğrenebiliyor. İşte 20 Eylül tarihli çekilişte kazanan numaralar ve çekilişe dair tüm detaylar…

20 EYLÜL 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
20 Eylül 2025 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

20 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
20 Eylül 2025 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO OYUN TANIMI

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

