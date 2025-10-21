SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 21 Ekim 2025 Süper Loto kazanan numaraları sorgulama ekranı

21 Ekim 2025 Salı akşamı düzenlenecek Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştireceği çekiliş, her zamanki gibi noter onayıyla ve canlı yayın eşliğinde yapılacak. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi YouTube kanalından çekilişi takip ederek kazandıran numaraları anbean öğrenebilecek. Haftanın kazanan isimleri ve sonuçlara dair tüm bilgiler, çekilişin ardından erişime açılacak. İşte ayrıntılar...
21 EKİM 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
21 Ekim 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.