SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 21 Ekim 2025 Süper Loto kazanan numaraları sorgulama ekranı

21 Ekim Salı akşamı Süper Loto’da haftanın kazandıran numaraları belli oluyor. Canlı yayında ve noter denetiminde gerçekleşen çekiliş, yine milyonların dikkatini üzerine çekecek. Büyük ikramiyenin kime gideceği merak edilirken, şansını deneyenler sonuçları öğrenmek için Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesine yöneldi. İşte Süper Loto sonuçları ve çekilişe dair merak edilen ayrıntılar…

21 Ekim 2025 Salı akşamı düzenlenecek Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştireceği çekiliş, her zamanki gibi noter onayıyla ve canlı yayın eşliğinde yapılacak. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi YouTube kanalından çekilişi takip ederek kazandıran numaraları anbean öğrenebilecek. Haftanın kazanan isimleri ve sonuçlara dair tüm bilgiler, çekilişin ardından erişime açılacak. İşte ayrıntılar...

21 EKİM 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
21 Ekim 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

21 EKİM 2025 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR


Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

