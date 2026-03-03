Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 Mart Süper Loto kazanan numaraları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 3.03.2026 19:51

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 Mart Süper Loto kazanan numaraları sorgulama ekranı

3 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi, şans oyunları meraklılarının gündeminde yer alıyor. Çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yapılacak. Şanslı numaralar belli olur olmaz tüm detaylar kamuoyuna duyurulacak. Büyük ikramiyenin hangi kupona çıktığı merak konusu olurken, katılımcılar sonuçları Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kolayca takip edebilecek.

3 Mart 2026 Salı akşamı yapılacak Süper Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleşecek çekilişi, MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden takip etmek mümkün olacak. Kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı, çekilişin hemen ardından resmi kanallardan duyurulacak.

3 MART 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
3 Mart 2026 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

3 MART 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR


Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

