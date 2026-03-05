SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 5 Mart Süper Loto kazanan numaralar nereden öğrenilir?

5 Mart 2026 Perşembe akşamı yapılacak Süper Loto çekilişi öncesi heyecan şimdiden başladı. Milli Piyango İdaresi'nin denetiminde gerçekleşecek çekiliş, daha önceki haftalarda olduğu gibi noter huzurunda ve canlı yayın ile takip edilebilecek. Şansını denemek isteyenler, kazanan numaraları MPİ'nin resmi YouTube kanalından anlık olarak izleyebilecek.
5 MART 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
5 Mart 2026 Perşembe Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli oldu.
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildi.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.