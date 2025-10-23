SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Milli Piyango Online ile 23 Ekim 2025 Süper Loto talihli numaraları sorgulama ekranı

Süper Loto'da bu akşam bir kez daha heyecan dorukta! 23 Ekim 2025 Perşembe günü yapılacak çekilişte, gözler büyük ikramiyede olacak. Noter denetiminde gerçekleşecek çekiliş, Milli Piyango'nun YouTube kanalından canlı yayımlanacak. Şans oyunu severler kazandıran numaraları merakla beklerken, sonuçlar çekiliş sonrası resmi sitede duyurulacak. İşte merak edilen detaylar...
23 EKİM 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
23 Ekim 2025 Perşembe Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.