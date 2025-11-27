SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? Milli Piyango ile 27 Kasım 2025 Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto'da bu akşam yeniden büyük heyecan yaşanıyor! 27 Kasım 2025 Perşembe gecesi yapılacak çekiliş için tüm dikkatler büyük ikramiyeye çevrildi. Milli Piyango tarafından noter gözetiminde gerçekleştirilecek çekiliş, kurumun YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Şans oyunu tutkunları, çekilişin ardından açıklanacak kazandıran numaraları sabırsızlıkla bekliyor. Sonuçlar, her zamanki gibi resmi internet sitesinde yayımlanacak. İşte çekilişe dair tüm ayrıntılar…
27 KASIM 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
27 Kasım 2025 Perşembe Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.