Süper Loto sonuçları 2 Aralık 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 2.12.2025 17:40

Haftanın ikinci çekilişi için büyük heyecan başladı! Sürekli devreden ikramiyesiyle şans oyunu severlerin odak noktası olan Süper Loto çekilişi bu akşam yapılıyor. 2 Aralık 2025 Salı akşamı gerçekleştirilecek büyük çekilişte kazandıran numaralar merakla bekleniyor. Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve bilet sorgulama ekranına dair tüm detaylar...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve büyük ikramiye tutarlarıyla dikkat çeken Süper Loto oyunu, haftanın üç günü (Salı, Perşembe ve Pazar) çekiliş yapıyor. 2 Aralık 2025 Salı akşamı yapılacak olan çekiliş, rekor ikramiye miktarıyla talihlilerini bekliyor. Çekilişe saatler kala, şans oyunu tutkunları sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve ikramiyenin devredip devretmediğini araştırıyor. İşte 2 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati bilgisi...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 2 ARALIK 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto pazar çekilişi ile takip ediliyor. Kazandıran numaralar 2 Aralık saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Süper Loto sorgulama ekranı:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

