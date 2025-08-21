Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları 21 Ağustos 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 21.8.2025 18:58

Süper Loto sonuçları 21 Ağustos 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi açıklandı mı?

Haftanın en çok ilgi gören şans oyunlarından biri olan Süper Loto çekilişi, bu akşam gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiye, ikramiyeler, şanslı numaraların hangileri olacağı merak konusu. Her hafta milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği çekilişte, gözler Milli Piyango İdaresi’nin canlı yayınında olacak. Çekiliş sonrası açıklanacak kazandıran numaralar ve ikramiye tutarları, oyun severler tarafından anbean araştırılıyor. İşte, 21 Ağustos 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı:

Milli Piyango Online üzerinden takip edilen Süper Loto çekilişi, her hafta olduğu gibi bu akşam da canlı yayında gerçekleştirilecek. Talih kuşunun hangi numaraları seçeceği ve büyük ikramiyenin ne olacağı araştırılıyor. Çekiliş sonuçları resmi kanallar üzerinden açıklanırken, kazanan numaralar belli olduktan sonra bilet sorgulama işlemi de kolayca yapılabilecek. İşte, Süper Loto sonuçları 21 Ağustos 2025 sorgulama ekranı:

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 21 AĞUSTOS 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto perşembe çekilişi ile takip ediliyor. Kazandıran numaralar 21 Ağustos saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Süper Loto sorgulama ekranı:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

