Süper Loto sonuçları 21 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto, her çekilişte milyonlarca lira ikramiye dağıtıyor. Bu haftanın son çekilişi 21 Eylül 2025 Pazar akşamı noter huzurunda gerçekleşecek. Milli Piyango TV canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek çekiliş saat 21.30'da başlayacak. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı:
Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto pazar çekilişi ile takip ediliyor. Kazandıran numaralar 21 Eylül saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, Süper Loto sorgulama ekranı:
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.