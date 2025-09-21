Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları 21 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.9.2025 18:11

Süper Loto sonuçları 21 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 21 Eylül 2025 Pazar akşamı çekilişiyle gündemde. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto çekilişi canlı olarak yayımlanıyor. Çekilişle birlikte şans oyunu severler “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?”ve “Kazanan numaralar nereden öğrenilir?” sorularını araştırıyor. İşte Süper Loto sonuçları ve çekilişe dair merak edilen tüm detaylar…

Süper Loto sonuçları 21 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto, her çekilişte milyonlarca lira ikramiye dağıtıyor. Bu haftanın son çekilişi 21 Eylül 2025 Pazar akşamı noter huzurunda gerçekleşecek. Milli Piyango TV canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek çekiliş saat 21.30'da başlayacak. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı:

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 21 EYLÜL 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto pazar çekilişi ile takip ediliyor. Kazandıran numaralar 21 Eylül saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Süper Loto sorgulama ekranı:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları 21 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz