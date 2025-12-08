Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları 7 Aralık 2025 belli oldu! İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 8.12.2025 00:10 Son Güncelleme: 8.12.2025 00:11

Süper Loto sonuçları 7 Aralık 2025 belli oldu! İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları için milyonların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen çekilişlerin sonuncusu 7 Aralık 2025 günü gerçekleştiriliyor. Devreden büyük ikramiyenin 15.819.218 TL’ye ulaşmasıyla birlikte bilet sahipleri, kazanan numaraları öğrenmek için sonuç ekranına odaklandı. İşte 7 Aralık 2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Süper Loto sonuçları, 7 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Haftanın son çekilişinde dağıtılacak olan 15.819.218 TL'lik büyük ödül, şansını deneyen binlerce kişiyi ekran başına kilitledi. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

7 ARALIK 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz