Süper Loto sonuçları açıklandı! 26 Ekim Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının beklediği Süper Loto çekilişi için araştırmalar hız kazandı. Bu popüler oyunda, 1'den 60'a kadar 6 doğru sayıyı tahmin edenler ikramiyenin sahibi olacak. İşte, 26 Ekim 2025 Süper Loto sonuçları hakkında merak edilenler:
Süper Loto çekilişleri, artan ikramiye miktarı ile takip ediliyor. Milli Piyango Online takvimine göre Süper Loto:
Çekiliş Günleri: Haftada üç gün; Salı, Perşembe ve Pazar.
Çekiliş Saati: Çekilişler, bu günlerde saat 21.30'da noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.
Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.
Oynama Şekli: Bir kolonda 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 adet seçilir.
Kazanma Kategorileri: İkramiye kazanmak için çekilişte çıkan numaralardan 2, 3, 4, 5 veya 6 doğru tahmin yapmak gerekir. En büyük ikramiye, 6 doğru tahmini yapan talihliye verilir. 6 bilen birden fazla kişi olması durumunda ikramiye, kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır.