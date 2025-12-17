Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!💥 İşte, 16 Aralık 2025 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 00:49

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!💥 İşte, 16 Aralık 2025 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama!

Süper Loto’da 16 Aralık 2025 tarihli çekiliş için sonuç sorgulama heyecanı sürüyor. Kuponunu oynayan vatandaşlar, Milli Piyango resmi sonuç ekranı üzerinden numaralarını kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği ve kazanan olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, 16 Aralık 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, sorgulama ekranı ve kazanan rakamlar...

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!💥 İşte, 16 Aralık 2025 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama!
  • ABONE OL

Haftanın dikkatle takip edilen şans oyunlarından Süper Loto'da gözler 16 Aralık 2025 çekilişine çevrildi. Çekilişe katılanlar, MP sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol ederek ikramiye durumunu öğrenmeye çalışıyor. Süper Loto sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılırken, "Sonuçlar açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

16 ARALIK 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!💥 İşte, 16 Aralık 2025 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz