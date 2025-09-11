Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR: 11 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 11.9.2025 17:48

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR: 11 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

11 Eylül Perşembe akşamı yapılacak Süper Loto çekilişi öncesinde heyecan dorukta! Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak çekilişte, büyük ikramiyenin sahibini öğrenmek isteyenler ekran başına kilitlenecek. Haftada üç kez gerçekleştirilen bu sevilen şans oyununa katılanlar, kazandıran numaraları öğrenmek için biletlerini hazır tutuyor. Peki, 11 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, talihli numaralar belli oldu mu?

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango tarafından büyük ilgiyle yapılıyor. Şansını deneyen oyuncular, sonuçları öğrenebilmek için ekran başına yöneliyor. Haftada üç kez düzenlenen bu heyecanlı oyunun ilk çekilişi merak konusu. Peki, 11 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

11 EYLÜL SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

11 Eylül Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz belli olmadı.Açıklandığında yer vereceğiz.

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

