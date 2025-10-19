SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 19 Ekim MPİ Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

19 Ekim 2025 Pazar akşamı yapılacak Süper Loto çekilişi, yine büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş, her zamanki gibi noter denetiminde ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Şans oyunu meraklıları, MPİ'nin resmi YouTube kanalından yayınlanan çekilişi izleyerek kazandıran numaraları anında öğrenebilecek. Haftanın talihlileri ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar...
19 EKİM 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
19 Ekim 2025 Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.