SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? MPİ Online 1 Mart 2026 Süper Loto kazanan numaraları TIKLA-ÖĞREN

1 Mart 2026 Pazar akşamı gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi, haftanın en çok takip edilen şans oyunu etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin, her hafta olduğu gibi noter gözetiminde ve canlı yayın eşliğinde yapılması bekleniyor.
1 MART 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
1 Mart 2026 Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.