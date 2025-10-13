Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI KAZANDIRAN RAKAMLAR! Milli Piyango Online ile 12 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama linki!
Giriş Tarihi: 13.10.2025 01:08 Son Güncelleme: 13.10.2025 01:10

12 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı! MP TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak çekiliş öncesinde, tüm gözler büyük ödülde. Haftanın üç günü düzenlenen bu şans oyununa ilgi artarak sürerken, katılımcılar biletlerini alarak büyük ikramiye hayaliyle beklemeye koyuldu. Şansını denemek isteyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, 12 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir?

Süper Loto çekilişi, bu hafta da şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor! Şansını denemek isteyen oyuncular, kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç sayfasını kontrol ediyor. Haftada üç kez gerçekleşen bu heyecan dolu oyunun 12 Ekim tarihli çekilişiyle ilgili detaylar merakla araştırılıyor. Peki, 12 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar belli oldu mu?

12 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

12 Ekim Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.

İŞTE SONUÇLAR:

2-33-41-54-58-60

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

