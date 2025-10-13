SÜPER LOTO SONUÇLARI KAZANDIRAN RAKAMLAR! Milli Piyango Online ile 12 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama linki!

Süper Loto çekilişi, bu hafta da şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor! Şansını denemek isteyen oyuncular, kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç sayfasını kontrol ediyor. Haftada üç kez gerçekleşen bu heyecan dolu oyunun 12 Ekim tarihli çekilişiyle ilgili detaylar merakla araştırılıyor. Peki, 12 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar belli oldu mu?
12 Ekim Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.
İŞTE SONUÇLAR:
2-33-41-54-58-60
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.