Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA: 25 Aralık 2025 MPİ Online çekiliş ekranında sorgulama!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 17:28

Süper Loto’da beklenen an 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak. Haftada üç kez düzenlenen şans oyununun bu haftaki çekilişi, yine MP TV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol ederken, tüm dikkatler çekilişten çıkacak sayılara çevrildi. Çekiliş saatine kısa süre kala, Süper Loto sonuçları belli oldu mu? sorusu merak konusu haline geldi.

Süper Loto, bu hafta da şans oyunlarını yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte sonuçları öğrenmek isteyen binlerce kişi, resmi sorgulama sayfalarına yöneldi. Haftada üç gün gerçekleştirilen oyunun 25 Aralık Perşembe günkü çekilişi yaklaşırken, heyecan giderek artıyor. Çekiliş öncesinde en çok merak edilen konu ise Süper Loto'da kazandıran sayılar açıklandı mı? sorusu oldu.

25 ARALIK SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

25 Aralık Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

