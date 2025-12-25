SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA: 25 Aralık 2025 MPİ Online çekiliş ekranında sorgulama!

Süper Loto, bu hafta da şans oyunlarını yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte sonuçları öğrenmek isteyen binlerce kişi, resmi sorgulama sayfalarına yöneldi. Haftada üç gün gerçekleştirilen oyunun 25 Aralık Perşembe günkü çekilişi yaklaşırken, heyecan giderek artıyor. Çekiliş öncesinde en çok merak edilen konu ise Süper Loto'da kazandıran sayılar açıklandı mı? sorusu oldu.
25 Aralık Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.