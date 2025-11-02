Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: MPİ online ile 2 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 2.11.2025 19:58

Süper Loto çekilişinde heyecan bu akşam zirveye çıkıyor. Milli Piyango İdaresi’nin haftanın üç günü düzenlediği çekilişte, 2 Kasım tarihli sonuçlar canlı yayında belli olacak. Bilet sahipleri, kazandıran numaraları öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte, 2 Kasım 2025 süper loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

2 Kasım Süper Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin sahibinin belirleneceği çekilişte, kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

2 KASIM 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

